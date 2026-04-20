    SBS: В Сеуле курьер съедал заказы клиентов и подменял их другой едой

    В Южной Корее полиция раскрыла схему мошенничества с доставкой еды, в рамках которой курьер присваивал заказы клиентов и подменял их блюдами из других ресторанов.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал SBS, на схему случайно вышла сотрудница полиции, которая в выходной день заметила несоответствия в собственном заказе доставки еды.

    Правоохранитель обратила внимание, что название ресторана не совпадает с указанным в приложении, а сам курьер показался ей знакомым - он ранее разыскивался по аналогичному делу. В ходе проверки она сопоставила данные, включая номер скутера, и установила совпадение с подозреваемым, зафиксированным камерами видеонаблюдения.

    По версии следствия, мужчина забирал оформленные через платформу доставки заказы, а клиентам передавал еду из других заведений, используя систему компенсаций за недостачу.

    Во время допроса мужчина заявил, что выбрасывал заказы, однако, по данным газеты "Чунан Ильбо", он мог употреблять их сам.

    Против него возбуждено дело по статье о мошенничестве, рассматривается возможность дополнительных обвинений.

