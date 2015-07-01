​Саудовский принц отдаст все деньги на благотворительность

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Саудовский принц аль-Валид заявил, что решил отдать на благотворительность все свое состояние, которое оценивается в 32 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на специальной пресс-конференции принц пояснил, что планирует перечислить средства благотворительным организациям в несколько траншей.

В первую очередь принц намерен помогать благотворительным обществам, которые борются за права женщин, а также спонсируют изучение неизлечимых болезней, помогают жертвам стихийных бедствий и популяризуют здоровый образ жизни.

Аль-Валид не уточнил, когда именно намерен закончить перевод денег, отметив только, что процесс займет несколько лет. Он не сказал, как такой шаг отразится на его личном благосостоянии, сообщив только, что дети поддержали его решение.

Принц аль-Валид является членом саудовской королевской семьи. Он также известен как крупный предприниматель, заработавший состояние на инвестиционных проектах. Принц занимает 22-е место в списке самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes.