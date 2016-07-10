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    ​Саудовские статистики озадачены: холостых в 20 раз меньше, чем незамужних

    Численность неженатых мужчин, утверждают статистики, значительно ниже

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Согласно официальным статистическим данным, в Саудовской Аравии насчитывается 2.099.750 незамужних женщин старше 15 лет.

    Численность неженатых мужчин, утверждают статистики, значительно ниже – всего 107.673 человека,как передает Report, об этом сообщает newsru.co.il.

    При этом следует отметить, что с каждым годом в королевстве становится все больше незамужних. Социологи объясняют это неготовностью преуспевающих в карьерном плане жительниц Саудовской Аравии выходить замуж, становясь полностью зависимыми от мужа.

    Другие причины, на которые указывают эксперты: рост дороговизны жизни, из-за чего молодежь просто не может позволить себе вступить в брак, и племенные обычаи, требующие вступать в брак внутри племени, но не с близкими родственниками, значительно снижая шанс жениться.

    Эти аргументы не объясняют двадцатикратной разницы в численности женатых и незамужних, тем более в стране, где допускается многоженство, но не полиандрия.

    Отметим, что в последнее время в королевстве также значительно повысилось число разводов. Причина та же: преуспевающие женщины не готовы содержать мужей, отказывающихся вносить свою лепту в семейный бюджет.

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