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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Самый высокий отель в мире открывается в Дубае сегодня. Высота 75-этажного здания составит 356 м. Как cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новый отель Gevora расположился на центральном шоссе шейха Зайда, рядом с Международным финансовым центром. Комплекс построил бизнесмен Маджид аль Аттар.

В отеле более пятисот номеров, а также пять ресторанов местной и интернациональной кухни. На крыше отеля — ресторан с панорамным видом на город.

Предыдущий рекорд тоже принадлежит Дубаю. Речь идёт об отеле Marriott Marquis — двух 72-этажных башнях высотой в 355 метров.