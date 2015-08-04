Самый большой зонт представили в Китае

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзянси представили самый большой в мире зонт, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Диаметр конструкции составляет около 23 м, высота - 14,4 м, вес - 5,7 т.

На презентации присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали новое достижение. Автором конструкции является один из производителей зонтов.

Предыдущий рекорд был установлен в Индии в 2010 году. Диаметр индийского зонта составлял 17,06 м, высота - 10,97 м.