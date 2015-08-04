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    Самый большой зонт представили в Китае

    Диаметр конструкции составляет около 23 м, высота – 14,4 м, вес – 5,7 т

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзянси представили самый большой в мире зонт, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Диаметр конструкции составляет около 23 м, высота - 14,4 м, вес - 5,7 т.

    На презентации присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали новое достижение. Автором конструкции является один из производителей зонтов.

    Предыдущий рекорд был установлен в Индии в 2010 году. Диаметр индийского зонта составлял 17,06 м, высота - 10,97 м.

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