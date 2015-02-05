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    Самому пожилому мужчине планеты исполнилось 112 лет

    Долгожитель-рекордсмен живет в Японии

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Самый пожилой мужчина планеты японец Сакари Момои отмечает сегодня свой 112-й день рождения. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, он встретил его в кругу своей семьи в одном из специальных медицинских учреждений Токио, где находится под постоянным наблюдением.

    Сакари Момои родился в 1903 году в префектуре Фукусима на северо-востоке главного японского острова Хонсю. На протяжении всей жизни он был преподавателем агрохимии, а также директором нескольких школ. 

    В августе комитет Книги рекордов Гиннесса официально признал Момои самым пожилым мужчиной на планете. Рекордсмену был вручен в связи с этим почетный диплом.

    В японском городе Осака,  проживает и самая пожилая женщина планеты - 116-летняя Мисао Окава.

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