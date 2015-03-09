​Самолет на солнечной батарее приземлился в Омане в рамках кругосветного путешествия

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В столице Омана Маскате приземлился самолет Solar Impulse 2, совершающий кругосветное путешествие.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, посадка произошла с наступлением сумерек, первый этап полета из Абу-Даби занял 13 часов 2 минуты.

Ранее сообщалось, что кругосветное путешествие самолета Solar Impulse 2 началось сегодня рано утром вылетом из Абу-Даби.

Ожидается, что в течение следующих пяти месяцев транспортное средство пересечет Тихий и Атлантический океаны.

Швейцарские пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг, которые управляют самолетом, время от времени будут делать остановки в разных частях планеты. На земле пилоты планируют отдыхать, производить обслуживание самолета, а также агитировать местное население использовать экологически чистые технологии.

Ранее стало известно, что Solar Impulse 2 поднялся в небо для тестовых испытаний.