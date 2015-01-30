​Салман Рушди написал новую книгу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В сентябре 2015 года выйдет первый за семь лет роман британского писателя Салмана Рушди. Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили издатели книги.

Название новой книги "Два года, восемь месяцев и 28 ночей" перекликается со сборником арабских сказок "Арабские ночи".

Новая книга станет первым романом британского прозаика с 2008 года после "Флорентийской чародейки". Сам Рушди сообщил, что его новый роман будет короче предыдущих - около 250 страниц.