Sagrada Familia Church в Барселоне стала самой высокой церковью в мире

Храм Святого Семейства (Sagrada Familia Church) в Испании стал самой высокой церковью в мире.

Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo.

После установки первого элемента креста на центральной башне храм теперь возвышается над Барселоной на 162,91 метра. После окончания строительства он достигнет 172 метров в высоту.

Церковь наиболее посещаемая достопримечательность Барселоны. Ее называют главным долгостроем в мире. Это культовое сооружение возводится по проекту известного архитектора Антонио Гауди с 1882 года.