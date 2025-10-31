Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Sagrada Familia Church в Барселоне стала самой высокой церковью в мире

    Это интересно
    • 31 октября, 2025
    • 15:38
    Sagrada Familia Church в Барселоне стала самой высокой церковью в мире

    Храм Святого Семейства (Sagrada Familia Church) в Испании стал самой высокой церковью в мире.

    Как передает Report, об этом пишет газета El Mundo.

    После установки первого элемента креста на центральной башне храм теперь возвышается над Барселоной на 162,91 метра. После окончания строительства он достигнет 172 метров в высоту.

    Церковь наиболее посещаемая достопримечательность Барселоны. Ее называют главным долгостроем в мире. Это культовое сооружение возводится по проекту известного архитектора Антонио Гауди с 1882 года.

    Sagrada Familia Испания храм высота Барселона

    Последние новости

    15:50

    Автобусы по маршруту "Эльмляр академиясы" - Баиловский парк обновляются

    Инфраструктура
    15:41
    Фото

    Эльчин Юсубов: Ведется подготовка к заселению жителей в 11 селах Ходжалы

    Другие
    15:38

    Sagrada Familia Church в Барселоне стала самой высокой церковью в мире

    Это интересно
    15:37

    Граф Парижский: Украденные из Лувра драгоценности - бесценное наследие Франции

    Другие страны
    15:35

    Асмир Бегович: У "Карабаха" хорошие шансы пройти в следующий раунд ЛЧ

    Футбол
    15:27

    SpaceX получит $2 млрд на разработку спутников в рамках оборонного проекта Трампа

    Другие страны
    15:25

    В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках банд

    Другие страны
    15:20

    Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

    Другие страны
    15:17

    ООН: В Танзании во время протестов после выборов погибли не менее 10 человек

    Другие страны
    Лента новостей