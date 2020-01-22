С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт

На этой неделе компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера "Титаник" телеграфный передатчик.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, представители компании утверждают, они могут восстановить устройство.

Главное, отправить на дно океана специального робота, который извлечет уникальный артефакт. Именно с этого телеграфа посылали сигнал "SOS" на другие судна, когда 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Но состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом становится все хуже.

Эксперт по "Титанику" Паркс Стивенсон предупреждает, если не поторопиться с экспедицией, "самое известное радио в мире будет похоронено навсегда".