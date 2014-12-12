Руководители двух сайтов арестованы за распространение информации агентства "Anadolu" без ссылки

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ За распространение информации турецкого агентства "Anadolu Agentliyinin" (AA) без соответствующего разрешения и ссылки арестованы руководители двух интернет сайтов.

Как сообщает Report со ссылкой на АА, на основе иска агентства владелец и гендиректор сайта dadastv.com лишен свободы сроком на 1 год, а координатор сайта gazeteguncel.com приговорен к 10-ти месяцам лишения свободы.

Руководители обоих сайтов наказаны согласно закону Турецкой Республики "Об интеллектуальной собственности и творчестве".