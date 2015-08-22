Родившийся в самолете Turkish Airlines турок стал бортпроводником этой компании

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Житель Турции Эркан Гельди, родившийся на борту самолета Turkish Airlines, стал бортпроводником этой авиакомпании, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Гельди появился на свет в 1990 году на рейсе Измир – Франкфурт и был назван в честь пилота, который управлял лайнером в тот день.

"Мой отец работал в Германии, и мы летали к нему дважды в год", – рассказал бортпроводник. "Каждый раз, когда я видел самолет, я думал о том, на что похожа работа на борту", – признался он.

Получив диплом преподавателя английского языка, Гельди подал заявку на работу бортпроводником. "Во время собеседования они спросили меня, почему я выбрал эту профессию. Я ответил, что на самом деле это профессия выбрала меня", – отметил он.

Гельди больше всего нравится то, что он каждый день может встречать новых и интересных людей на борту.