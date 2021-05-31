Редкую 200-летнюю бутылку вина продали с аукциона за $30 тыс.

Бутылка вина 200-летней давности, которую должен был выпить Наполеон Бонапарт, была продана на аукционе за 30 370 долларов США.
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Вместо этого для широкой публики была выпущена бутылка Grand Constance, и теперь она, "возможно, одна из 12 оставшихся в мире", - сообщил организатор аукциона.
"Это настоящее вино единорога", - сказал перед продажей аукционист Christie’s Чарли Фоули.
Несмотря на свой возраст, вино по-прежнему считается пригодным для питья, потому что в 2019 году его повторно укупорили пробкой для сохранения вкуса.