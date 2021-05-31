О нас
Report Georgia
Аудио новости

Редкую 200-летнюю бутылку вина продали с аукциона за $30 тыс.

Редкую 200-летнюю бутылку вина продали с аукциона за $30 тыс. Бутылка вина 200-летней давности, которую должен был выпить Наполеон Бонапарт, была продана на аукционе за 30 370 долларов США
Это интересно
31 мая 2021 г. 05:31
Редкую 200-летнюю бутылку вина продали с аукциона за $30 тыс.

Бутылка вина 200-летней давности, которую должен был выпить Наполеон Бонапарт, была продана на аукционе за 30 370 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "News 24", сладкое южноафриканское вино - смесь красного мускаделя и понтака - должно было быть отправлено в 1821 году на остров Св. Елены, где Наполеон жил в изгнании. Но он умер в мае того же года - когда виноград еще созревал на винограднике Groot Constantia недалеко от Кейптауна - и ему так и не удалось его попробовать.

Вместо этого для широкой публики была выпущена бутылка Grand Constance, и теперь она, "возможно, одна из 12 оставшихся в мире", - сообщил организатор аукциона.

"Это настоящее вино единорога", - сказал перед продажей аукционист Christie’s Чарли Фоули.

Несмотря на свой возраст, вино по-прежнему считается пригодным для питья, потому что в 2019 году его повторно укупорили пробкой для сохранения вкуса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNapoleon Bonapartın şərabı hərracda 30 000 dollara satıldı

Самое важное

Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
30 мая 2021 г. 01:08
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 18:03
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
29 мая 2021 г. 14:44
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 00:47
Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
ВидеоПодготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 20:29
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi