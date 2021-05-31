Редкую 200-летнюю бутылку вина продали с аукциона за $30 тыс.

Бутылка вина 200-летней давности, которую должен был выпить Наполеон Бонапарт, была продана на аукционе за 30 370 долларов США

Бутылка вина 200-летней давности, которую должен был выпить Наполеон Бонапарт, была продана на аукционе за 30 370 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "News 24" , сладкое южноафриканское вино - смесь красного мускаделя и понтака - должно было быть отправлено в 1821 году на остров Св. Елены, где Наполеон жил в изгнании. Но он умер в мае того же года - когда виноград еще созревал на винограднике Groot Constantia недалеко от Кейптауна - и ему так и не удалось его попробовать.

Вместо этого для широкой публики была выпущена бутылка Grand Constance, и теперь она, "возможно, одна из 12 оставшихся в мире", - сообщил организатор аукциона.

"Это настоящее вино единорога", - сказал перед продажей аукционист Christie’s Чарли Фоули.

Несмотря на свой возраст, вино по-прежнему считается пригодным для питья, потому что в 2019 году его повторно укупорили пробкой для сохранения вкуса.