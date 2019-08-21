Редкого розового леопарда засняли на скрытую камеру - ФОТО

Самый редкий в мире розовый леопард попал на камеру.

Как передаёт Report об этом сообщает Dailymail.co.uk.

Отмечается, что клубничный леопард был замечен пирующим на мёртвом жирафе. Такой момент был заснят на камеру впервые.

Снимки сделал владелец заповедника Алан Уотсон и его жена Линси. Камера была прикреплена к дереву в заповеднике дикой природы Таба-Толо в Южной Африке. До этого пара несколько раз замечала этого леопарда, крадущимся по заповеднику, однако никогда ещё его не удавалось поймать на пленку.