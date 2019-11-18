Редкий голубой алмаз продали почти за 15 млн долларов

Редкий голубой необработанный алмаз весом в 20,08 карата, добытый в сентябре в ЮАР, продан за 14,9 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник радиокомпания SABC.

"Мы очень довольны той суммой, за которую ушел данный камень, так как сделка подтверждает устойчивую стоимость голубых алмазов", - заявил генеральный директор шахты Petra Diamonds Cullinan, где был обнаружен алмаз, Ричард Даффи. Стоимость карата этого камня достигает 741 тыс. долларов.

Алмаз был найден в шахте Куллинан в 40 км к востоку от Претории. Именно там в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом в 3106 карат (621,35 грамм), известный как "Куллинан", или "Звезда Африки".