Редкий бриллиант и украшения будут представлены на аукционе в Женеве

    • 18 октября, 2025
    • 12:00
    Редкий бриллиант и исторические украшения семьи Вандербильт станут топ-лотами аукциона Phillips "The Geneva Jewels Auction: V", который пройдет 10 ноября в Женеве.

    Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes.

    Общая стоимость коллекции может составить миллионы долларов. Центральным лотом торгов станет фиолетово-розовый бриллиант весом 6,95 карата. Его предварительная цена - $9 млн. Значительную часть аукциона займет коллекция семьи Вандербильт, включая брошь Tiffany & Co с кашмирским сапфиром весом 42,68 карата. Ее стоимость оценивается в $1–1,5 млн.

    Кроме того, будет представлена бриллиантовая брошь Cartier, созданная для свадьбы Глэдис Вандербильт в 1908 году.

    Аукционный дом Phillips проведет торги в отеле President Wilson в Женеве. Среди других значимых лотов заявлены украшения от Van Cleef & Arpels, Bvlgari и Tiffany & Co.

    Отметим, что семья Вандербильт - американская династия, основанная Корнелиусом Вандербильтом, разбогатевшим на пароходном и железнодорожном бизнесе.

