Ребёнок нашёл на юге Китая 11 ископаемых яиц динозавра возрастом 66 млн лет

Девятилетний мальчик обнаружил в овраге в Хэюане провинции Гуандун на юге Китая 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina.

Уникальные ископаемые останки удалось найти после наводнения, сильно размывшего почву в районе обрыва. Каждое яйцо достигает 9 см в диаметре.

"Пока сложно установить, какого динозавра эти яйца. Этот вопрос необходимо дополнительно изучать", - заявил заместитель главы научного отдела Музея динозавров города Хэюань Хуан Чжицин.

Как он отметил, существует большая вероятность обнаружения поблизости других ценных находок, поэтому в ближайшее время палеонтологи проведут более детальные раскопки, тщательно обследуют это место.