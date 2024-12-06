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Ракета Vega C со спутником наблюдения за Землей стартовала с космодрома Куру

Ракета Vega C со спутником наблюдения за Землей стартовала с космодрома Куру Ракета-носитель Vega C со спутником Sentinel-1C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые с декабря 2022 года.
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6 декабря 2024 г. 02:06
Ракета Vega C со спутником наблюдения за Землей стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega C со спутником Sentinel-1C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые с декабря 2022 года.

Как передает Report, трансляцию запуска вело Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем YouTube-канале.

Запуск состоялся в 18:20 по местному (01:20 по бакинскому) времени.

Спутник Sentinel-1C доставлен на орбиту в рамках европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus. Реализуемый Еврокомиссией совместно с ЕКА, этот проект направлен на создание автономной многоуровневой системы наблюдения за экологической обстановкой на Земле.

Это первый старт Vega C после неудачного запуска, произошедшего в декабре 2022 года - тогда планировалось вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. Расследование показало, что причиной неудачного пуска стало повреждение горловины сопла. Эта деталь была закуплена итальянской компанией Avio на Украине.

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