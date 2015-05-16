Путин вышел на лед на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в субботу решил посетить гала-матч Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.

Report со ссылкой на Интерфакс отмечает, что глава государства приехал в ледовый дворец "Большой" в Имеретинской долине, где проходит игра. При этом он не изменил традиции и вышел на лед в составе команды "Звезд". Кроме того, в составе команды вышел и министр обороны Сергей Шойгу.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе Путина, занимавшего тогда пост премьера, и прославленных ветеранов советского и российского хоккея. Изначально она задумывалась как объединение спортсменов-любителей старше 40 лет, играющих в хоккей после работы. Сейчас возраст и состав участников лиги значительно расширился, появились женские и молодежные команды.

Тогда же, в 2011 году, Путин сам впервые вышел на лед, чтобы личным примером поддержать эту инициативу. До этого, по его словам, он никогда раньше на коньках не стоял.

Гала-матч является завершающим событием финала IV Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд, который проходит в Сочи с 9 по 16 мая.