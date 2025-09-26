Производитель роботов-пылесосов в КНР представил прототип копии Rolls-Royce Cullinan

Китайский производитель роботов-пылесосов и прочей домашней техники Dreame представил прототип своего первого кроссовера, дизайнеры которого вдохновлялись Rolls-Royce Cullinan. Выход на рынок планируется в 2027 году, выпуск автомобилей могут наладить в Германии недалеко от берлинской гигафабрики Tesla.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Перспективная модель от Dreame заимствует у британского люксового SUV общий силуэт с обилием хромированных элементов, характерную массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, горизонтальную оптику и прочие элементы, вроде открывающихся против хода задних дверей.

Что касается технической части, то пока еще безымянному кроссоверу обещан аккумулятор емкостью 100 кВтч. Он будет предлагаться как с чисто электрической силовой установкой с четырьмя моторами, так и с гибридной, где ДВС будет работать исключительно в качестве генератора энергии.