Производитель игрушек лабубу заявил о росте прибыли почти на 400%

19 августа 2025 г. 17:24
Чистая прибыль китайской компании Pop Mart, известной своими куклами лабубу, по итогам первой половины текущего года составила 4,6 млрд юаней ($640 млн). В сранении с аналогичным периодом прошлого года это на 397% больше.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

За указанный период выручка достигла 13,9 млрд юаней ($1,9 млрд) - это на 204% больше, чем годом ранее.

Популярность лабубу привела к тому, что рыночная капитализация компании на Гонконгской фондовой бирже достигла 373 млрд гонконгских долларов ($48 млрд), что больше, чем у таких компаний, как Ford Motor ($45 млрд) и Adidas ($35 млрд).

Популярность этой игрушки стала неожиданностью даже для руководства самой компании. В интервью Bloomberg основатель и глава Pop Mart Ван Нин заявил, что рост операций компании за пределами Китая оказался быстрее прогнозов. Активнее всего растут продажи игрушек от Pop Mart в Северной Америке. Компания ожидает, что уже в этом году продажи ее игрушек в Северной Америке превысят продажи в Юго-Восточной Азии.

