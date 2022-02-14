Пристанище влюбленных в Грузии, город, тоскующий по любви

14 февраля, как и во многих странах мира, в Грузии празднуют День Святого Валентина. В соседней стране влюбленные отмечают этот день дважды – неформально 14 февраля и официально - 15 апреля. В эти дни влюбленные пары отправляются в Сигнахи, прозванный “го

14 февраля, как и во многих странах мира, в Грузии празднуют День Святого Валентина. В соседней стране влюбленные отмечают этот день дважды – неформально 14 февраля и официально - 15 апреля. В эти дни влюбленные пары отправляются в Сигнахи, прозванный “городом любви”. Город словно пронизан любовью и романтикой. Сотрудники местного бюро Report посетили Сигнахи в День Святого Валентина.

Жемчужина Кахетии

Сигнахи - поселок городского типа, расположенный на вершине горы над Алазанской долиной, в Кахетии. Город был основан в XVIII веке царем Ираклием II. Обнесенный массивной крепостной стеной, город кажется совершенно неприступным. Как свидетельствуют исторические источники, название города происходит от тюркского слова, в переводе означающего "пристанище". С 2005 года город возродился и преобразился. Он покоряет сердце каждого живописными пейзажами. Отсюда открывается сказочный вид на Алазанскую долину. Крепостные стены, древние постройки, узкие, витиеватые улочки - визитные карточки города, по праву считающегося жемчужиной Кахетии. Бытует несколько легенд о названии города. Согласно одной из них, знаменитый художник Нико Пиросмани (1862-1918) без памяти влюбился в приехавшую на гастроли в Тбилиси французскую актрису Маргариту де Севр и, зная о том, что его избранница питает нежность к алым розам, распродает свою собственность и покупает розы. Легенда российской эстрады Алла Пугачева в своей знаменитой песне “Миллион алых роз”, исполненной в 1982 году, воспевает эту беззаветную любовь.

Город тоски по любви

До пандемии коронавируса Сигнахи был оживленным городом в любое время года. Улицы города были наводнены иностранными туристами.

Мы отправились в ”Город любви" в надежде, что он встретит нас атмосферой тепла, искренности, радости и позитивной энергии. Хотя небо заволокли тучи, мы хотели согреться в лучах городского тепла. Но наши надежды, увы, не оправдались. И дело не только в зиме.

Сигнахи встретил нас мрачной атмосферой, пустыми улицами, безмолвными горожанами. Город словно был проникнут тоской по любви. Пандемия отразилась на городском укладе. Город, некогда полный любви и воркующих влюбленных, погрузился в безмолвие. Лица прохожих, лучившиеся улыбками и нежными взглядами, сменились хмурыми взглядами. На оживленных городских улицах, где жизнь била ключом, ныне одиноко выстроились сувениры, ожидающие своего звездного часа.

Паспорт, два свидетеля и 51 лари

Мы направляемся к главному символу города - “Дворцу бракосочетания”. Охранник и представитель администрации смерили нас удивленными взглядами, видно в связи с пандемией сюда в последнее время не часто жалуют гости.Мы побеседовали с ведущим специалистом Дворца бракосочетания Нино Бахтуридзе. Она отметила, что во Дворце, действующем с 2007 года, сочетаются браком не только граждане Грузии, но и иностранцы: “Пандемия внесла свои коррективы в график нашей работы. Если раньше мы работали круглые сутки, то сейчас наше рабочее время с 10:00 до 18:00. Зимний период - самый пассивный с точки зрения регистрации брака. Но есть пары, которые намеренно сочетаются браком именно зимой”.Среди иностранцев, заключивших брак в Сигнахе, преобладают граждане России, Украины, Азербайджана и других стран.Во Дворце бракосочетания парам выдается не только свидетельство о браке, но и знаменитое произведение Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре" в изящно оформленном издании.По словам Н.Бахтуридзе, для заключения брака нужны паспорта, два свидетеля и пошлина в размере 51 лари (30 манат): “Для вступления в брак не нужно заранее записываться в очередь. Мы часто встречаем пары, которые заключают официальные браки в знаменательные дни. Например, многие решают вступить в брак именно 14 февраля - в День Святого Валентина”.

Из Сигнахи с надеждой

Увы, город не обдал нас жаром любви и атмосферой беззаботной романтики. Очевидно, что пандемия коронавируса отразилась на жизни города. Город, известный теплом и нежностью, утратил былое очарование. Но мы не унываем и не теряем надежды. Мы покидаем Сигнахи с надеждой и неиссякаемой верой в любовь, которая, как известно, способна свернуть горы и спасти мир.