​Принц Уильям начал работать пилотом вертолета скорой помощи

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям принят на работу в компанию, которая отвечает за деятельность вертолетов скорой помощи в Восточной Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Кенсингтонском дворце - официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

"Принц Уильям начал профессиональную деятельность в качестве сотрудника компании Bond Air Services, - говорится в этом заявлении. - На протяжении ближайших месяцев он будет проходить дополнительное обучение перед тем, как начать самостоятельные полеты в качестве пилота воздушной скорой помощи в Восточной Англии".

Воздушная скорая помощь в Восточной Англии семь дней в неделю обеспечивает дежурство двух вертолетов Eurocopter EC135. Эти машины управляются одним пилотом, однако считается, что Уильям будет летать на новой модели EC145, где пилотов - двое. Они работают пять дней по 10 часов за смену, а затем отдыхают в течение трех дней. Вначале принц должен стать вторым пилотом, но в перспективе может занять должность командира воздушного судна.

В год вертолеты этой медицинской службы совершают более 1,5 тыс. вылетов по вызовам, связанным со всевозможными происшествиями - от автомобильных аварий до сердечных приступов.