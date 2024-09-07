При раскопках в Египте нашли бронзовый меч эпохи фараона Рамсеса II

Длинный бронзовый меч, на котором изображен картуш с именем одного из наиболее могущественных фараонов древнего Египта - Рамсеса II, обнаружен во время раскопок, которые проводит группа археологов в египетской провинции Эль-Бухейра.

Длинный бронзовый меч, на котором изображен картуш с именем одного из наиболее могущественных фараонов древнего Египта - Рамсеса II, обнаружен во время раскопок, которые проводит группа археологов в египетской провинции Эль-Бухейра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава управления Высшего совета по делам древностей страны Айман Ашмауи.

По его словам, артефакт был найден при работах на археологическом объекте Аль-Абкаин, который представляет собой остовы нескольких зданий из сырцового кирпича. Ашмауи пояснил, что во времена Древнего Египта эти строения использовались как казармы для войск фараона, а также складов оружия и продовольствия. Форт Аль-Абкаин, добавил глава управления Высшего совета древностей, был одним из форпостов близ западной границы государства, построенный для защиты от набегов ливийских племен и возможных нападений со стороны Средиземного моря.

В ходе археологической экспедиции в Эль-Бухейре были найдены и другие экземпляры оружия, которое военные тех времен использовали в походах и сражениях, приспособления для охоты на дичь, украшения и личные предметы солдат армии фараона. По убеждению Ашмауи, все эти артефакты помогут выяснить дополнительные детали повседневной жизни египтян, участвовавших в военных кампаниях и защите границ Древнего Египта.

Фараон XIX династии Рамсес II правил страной приблизительно в 1279-1213 годах до нашей эры. Он значительно расширил территорию древней страны. Считается, что именно Рамсес II является автором первого в истории мирного договора, заключенного Древним Египтом с Хеттским царством после битвы при Кадеше, произошедшей в конце XIV - начале XIII веков до нашей эры.