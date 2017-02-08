Президенту Украины предложили повысить пенсионный возраст до 120 лет

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президенту Украины Петру Порошенко предложили увеличить пенсионный возраст до 120 лет, а возраст призыва в армию до 100 лет. Соответствующую петицию зарегистрировано на сайте петиций Президента Украины, передает Report.

"Так как в головах правительства существует проблема прокормить пенсионеров, и проблема поддержания военных действий, предлагаю: повысить пенсионный возраст до 120 лет, а возраст призыва в армию до 100 лет. Это решит проблему постепенного уничтожения народа", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Виталий Сакун.

Петиция была зарегистрирована 7 февраля и собрала 8 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 88 дней.