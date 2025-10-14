Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президенту США не понравилась его фотография с обложки Time

    Это интересно
    • 14 октября, 2025
    • 11:31
    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своей фотографией с обложки журнала Time, посвященной перемирию в Газе.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, самая худшая за все время. У меня "исчезли" волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно! Мне никогда не нравилось фотографировать под разными углами, но это очень плохой снимок, и он заслуживает того, чтобы его прокомментировать. Что они делают и почему?", - отметил Трамп.

