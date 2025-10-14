Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib
Maraqlı
- 14 oktyabr, 2025
- 12:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Time" jurnalının Qəzza barışığına həsr olunmuş üz qabığındakı şəklindən narazılığını bildirib.
"Report" xəbər verdiyi kimi, o bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Time jurnalı mənim haqqımda nisbətən yaxşı məqalə yazıb, lakin şəkil bəlkə də indiyə qədər olan ən pis şəkildir. Mənim saçlarım "yoxa çıxıb", başımın üstündə isə üzən tacı xatırladan bir şey var, özü də çox kiçik. Həqiqətən qəribədir! Mən heç vaxt müxtəlif bucaqlardan şəkil çəkdirməyi sevməmişəm, amma bu çox pis şəkildir və şərh edilməyə layiqdir. Onlar nə edirlər və niyə?" - deyə Tramp qeyd edib.
Son xəbərlər
12:23
Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilərDaxili siyasət
12:19
IAJ Prezidenti: Bir çox ölkədə dövlətin hakimiyyət qolları arasındakı incə balans pozulub - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:18
Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdırEnergetika
12:15
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:14
Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"İnfrastruktur
12:10
Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıbSənaye
12:09
Foto
Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılırSosial müdafiə
12:08
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:07