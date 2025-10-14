İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib

    Maraqlı
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:07
    Tramp Timein üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Time" jurnalının Qəzza barışığına həsr olunmuş üz qabığındakı şəklindən narazılığını bildirib.

    "Report" xəbər verdiyi kimi, o bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Time jurnalı mənim haqqımda nisbətən yaxşı məqalə yazıb, lakin şəkil bəlkə də indiyə qədər olan ən pis şəkildir. Mənim saçlarım "yoxa çıxıb", başımın üstündə isə üzən tacı xatırladan bir şey var, özü də çox kiçik. Həqiqətən qəribədir! Mən heç vaxt müxtəlif bucaqlardan şəkil çəkdirməyi sevməmişəm, amma bu çox pis şəkildir və şərh edilməyə layiqdir. Onlar nə edirlər və niyə?" - deyə Tramp qeyd edib.

    Donald Tramp Yaxın Şərq Sülh Sammiti Qəzza
    Президенту США не понравилась его фотография с обложки Time

