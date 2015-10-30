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    ​Президент Уругвая спас от удушья пассажирку во время полета

    Девушка начала задыхаться из-за острой аллергической реакции на арахис

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Уругвая Табаре Васкес, работавший врачом-онкологом, спас от удушья пассажирку во время рейса во Францию.

    Как передает Report, об этом в четверг сообщили местные СМИ.

    По их данным, девушка начала задыхаться из-за острой аллергической реакции на арахис, который она случайно съела еще до взлета. Васкес вместе со своим личным врачом оказали девушке необходимую помощь.

    Благодаря их действиям экстренная посадка не потребовалась.

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