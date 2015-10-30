​Президент Уругвая спас от удушья пассажирку во время полета

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Уругвая Табаре Васкес, работавший врачом-онкологом, спас от удушья пассажирку во время рейса во Францию.
Как передает Report, об этом в четверг сообщили местные СМИ.
По их данным, девушка начала задыхаться из-за острой аллергической реакции на арахис, который она случайно съела еще до взлета. Васкес вместе со своим личным врачом оказали девушке необходимую помощь.
Благодаря их действиям экстренная посадка не потребовалась.
News DepartmentАвтор новости
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