Президент Пакистана призвал игнорировать Валентинов день

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн осудил празднование в стране Дня Святого Валентина, заявив, что праздник никак не связан с пакистанской культурой и его следует избегать, сообщает BBC News. По его словам, данный праздник привнесен западной культурой и традицией.

Дарить открытки и цветы само по себе не плохо, однако устраивать из этого целый праздничный день нет необходимости, считает пакистанский президент.

Местные власти в регионах откликнулись на призыв президента и заявили, что практика отмечать данный день может привести к проявлению непристойного поведения среди молодежи.

К примеру, власти города Пешавар назвали 14 февраля "бесполезным днем".

Тем не менее, официальные лица признавали, что призывы к бойкоту праздника оказывались в стране непопулярными и ежегодно игнорируются.