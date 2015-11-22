​Премьер Финляндии летел до пункта назначения в туалете самолета

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля просидел весь полет из Хельсинки до города Оулу в туалетной кабине из-за нехватки места в самолете.

Как передает Report, об этом сообщает местный таблоид Helsingin Sanomat.

Инцидент, по информации газеты, произошел еще 7 ноября. Сипиля участвовал в переговорах по реформе социального обеспечения и здравоохранения, затянувшихся на всю ночь, и пропустил все рейсы в Оулу, куда он собирался отправиться вместе с женой.

В итоге Сипиля, как утверждает таблоид, нашел нестандартное решение: он отправился в Оулу рано утром на самолете спасательной службы. Однако поскольку в самолете было всего одно свободное место, премьер-министр уступил его жене, а сам провел весь рейс, сидя в туалете.

54-летний Сипиля, глава партии «Финляндский центр», занимает пост премьера с мая 2015 года.