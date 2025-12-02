Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

Итальянский модный дом Prada объявил об успешном завершении сделки по покупке другого модного дома - Versace у американской компании Capri Holdings.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе Prada Group.

В нем говорится о том, что от регулирующих органов получены все необходимые разрешения на сделку, сумма которой составила почти $1,4 млрд.

О намерении Capri Holdings продать производителя одежды и аксессуаров класса премиум многие СМИ сообщили в январе 2025 года. Американский холдинг заплатил за Versace в 2018 году $2 млрд, но так и не смог добиться заметных показателей в условиях замедления рынка товаров класса люкс. Поэтому было принято решение продать актив, и в начале года холдинг нанял консультантов, запустив переговоры с несколькими потенциальными покупателями, в числе которых был и модный дом Prada.

К апрелю Prada удалось достичь договоренности - и было объявлено о предстоящей покупке актива. По предварительным оценкам, доля Versace в доходах Prada составит около 13%. По итогам 2024 года выручка Prada Group достигла €5,4 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее.

Ранее американская Tapestry Inc. проявляла интерес с покупке Versace.