    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    • 02 декабря, 2025
    • 16:48
    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Итальянский модный дом Prada объявил об успешном завершении сделки по покупке другого модного дома - Versace у американской компании Capri Holdings.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе Prada Group.

    В нем говорится о том, что от регулирующих органов получены все необходимые разрешения на сделку, сумма которой составила почти $1,4 млрд.

    О намерении Capri Holdings продать производителя одежды и аксессуаров класса премиум многие СМИ сообщили в январе 2025 года. Американский холдинг заплатил за Versace в 2018 году $2 млрд, но так и не смог добиться заметных показателей в условиях замедления рынка товаров класса люкс. Поэтому было принято решение продать актив, и в начале года холдинг нанял консультантов, запустив переговоры с несколькими потенциальными покупателями, в числе которых был и модный дом Prada.

    К апрелю Prada удалось достичь договоренности - и было объявлено о предстоящей покупке актива. По предварительным оценкам, доля Versace в доходах Prada составит около 13%. По итогам 2024 года выручка Prada Group достигла €5,4 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее.

    Ранее американская Tapestry Inc. проявляла интерес с покупке Versace.

