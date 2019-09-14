Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде - ВИДЕО - ФОТО

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде.

Как передаёт Report со ссылкой на портал AsiaOne, бездомное и отощавшее животное заметила сердобольная женщина, которая начала за ним ухаживать. Она пыталась приютить пса у себя, однако он возвращался к обочине и продолжал ждать своих владельцев.

Тайцы решили помочь собаке найти хозяев и распространили её фотографии в соцсетях. Вскоре одна семья вышла на связь и прислала старое объявление о пропаже.

Позже владелец собаки объяснил, что четыре года назад приехал навестить родных. Пёс исчез, когда он заправлял автомобиль. Мужчина предполагает, что собака могла чем-то увлечься и выпрыгнуть из салона.

При этом отмечается, что семья неоднократно прочёсывала местные дороги, но так и не смогла найти питомца.