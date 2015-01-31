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    ​Поставлен рекорд дальности полета на воздушном шаре

    Двое путешественников благополучно завершили перелет через Тихий океан и приземлились в Мексике

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Двое путешественников на воздушном шаре, заправленном гелием, благополучно завершили перелет через Тихий океан и приземлились в Мексике.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщается на официальном сайте проекта "Два орла".

    Полет американца Троя Брэдли и россиянина Леонида Тюхтаева занял шесть суток.

    Сообщается, что они побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре (137 часов и почти 8,5 тыс. км).

    Согласно правилам Международной авиационной федерации (FAI), рекорд должен на 1% превосходить прежний.

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