​Porsche выпустит серию "винтажных" 911

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Отделение Porsche Exclusive Manufaktur, специализирующееся на глубокой персонализации всей линейки Porsche, выпустит коллекционное издание 911, посвященное различным временным эпохам.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, каждый из четырех автомобилей серии будет представлять одно десятилетие — от 50-х до 80-х годов прошлого столетия.

Лимитированная серия Porsche 911 от Porsche Exclusive Manufaktur будет ориентирована на коллекционеров и преданных поклонников марки. Создавать ощущения от вождения винтажного спорткара должны тщательно подобранные цветовые схемы, текстуры, материалы и мельчайшие детали отделки вроде соответствующие периоду логотипов. Все варианты обивки проверят на воспламеняемость, износостойкость, а также безопасность, чтобы не допустить проскальзывания водителя под ремнем безопасности в случае ДТП.

Тираж «винтажной» серии 911-х ограничат 1000 экземпляров. Первую модель, представляющую 50-е годы, покажут в следующем году. Спорткар получит окрас кузова Cherry Metallic и бежевый салон. Все работы сотрудники Porsche Exclusive Manufaktur будут проводить вручную в мастерской на территории завода марки в Цуффенхаузене. Финишная доводка автомобилей займет от восьми до десяти часов.