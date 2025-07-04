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Подписанный Линкольном документ об отмене рабства ушел с молотка за $12 млн

Подписанный Линкольном документ об отмене рабства ушел с молотка за $12 млн Документ обошелся ему в $4,4 млн при предварительной оценке от $3 до $5 млн.
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4 июля 2025 г. 10:18
Подписанный Линкольном документ об отмене рабства ушел с молотка за $12 млн

Миллиардер Кеннет С. Гриффин приобрел рукописный экземпляр 13-й поправки к Конституции США, подписанный Авраамом Линкольном, на аукционе Sotheby’s. Документ, отменяющий рабство, ушел с молотка за $12 млн, а с учетом комиссии общая сумма сделки составила $13,7 млн, что стало рекордом для документов такого рода.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Рукопись была представлена на торгах Sotheby’s в рамках первой части продажи Fine Books And Manuscripts, Including Americana и стала одним из главных лотов. Сегодня в руках коллекционеров находится только четыре таких экземпляра.

Кроме того, Кеннет С. Гриффин выкупил Прокламацию об освобождении рабов, подписанную Линкольном в 1864 году. Документ обошелся ему в $4,4 млн при предварительной оценке от $3 до $5 млн.

В своем заявлении миллиардер подчеркнул, что приобрел эти документы, поскольку они "стали глубочайшим шагом вперед" и утвердили идеал о равенстве всех людей.

Кеннет С. Гриффин, основатель хедж-фонда Citadel, известен как один из крупнейших коллекционеров и меценатов в сфере искусства. Он регулярно входит в список ARTnews Top 200 Collectors и владеет произведениями Джаспера Джонса, Виллема де Кунинга, Джексона Поллока, Поля Сезанна. Меценат также отправляет крупные суммы ведущим музеям - от MoMA в Нью-Йорке до Музея современного искусства в Чикаго и Музея Нортона во Флориде.

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Версия на английском языке Rare copy of 13th Amendment signed by Abraham Lincoln sells for record $13.7M

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