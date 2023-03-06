Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного с 1979 года показателя

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордно низкого за последние 44 года показателя.

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордно низкого за последние 44 года показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.

Согласно данным со спутников, таяние льдов вокруг континента продолжается, и "к 25 февраля его покров сократился до нового рекордно низкого уровня - 1,79 млн кв. км", говорится в статье. Таким образом, предыдущий рекорд был побит на 136 тыс. кв. км, что по площади вдвое превышает остров Тасмания.

По словам эксперта Уилла Хоббса из австралийского университета Тасмании, "мы видим, что льда стало меньше". Это циркумполярное событие", - сказал он.

Издание напоминает, что в антарктическом регионе располагается ледник Туэйтса, известный как "ледник судного дня", в случае таяния которого уровень мирового океана может подняться на полметра. "Антарктида может показаться далекой, но изменения вокруг нее могут повлиять на глобальный климат", - констатирует климатолог Ариан Пурич из австралийского университета Монаша.