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Пес президента Молдовы сбежал из-за шума от фейерверков

Пес президента Молдовы сбежал из-за шума от фейерверков Пес президента Молдовы Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден.
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1 января 2025 г. 17:26
Пес президента Молдовы сбежал из-за шума от фейерверков

Пес президента Молдовы Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров в соцсетях.

"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал во двор. Благодарим тех, кто проявил бдительность и оперативно сообщил о местонахождении Кодруца в социальных сетях. Этот жест позволил нашей команде действовать оперативно, и Кодруц был быстро найден в целости и сохранности возле учреждения и возвращен на свое место", - написал Захаров.

В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого пес Санду укусил президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его.

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