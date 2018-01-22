Первый в мире робот-продавец уволен через неделю после найма из-за "неуместных шуток"

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Первый в мире робот-продавец Pepper, разработанный японской компанией SoftBank, не справился со своими обязанностями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Продуктовый магазин Margiotta Food & Wine в Эдинбурге убрал машину из торгового зала спустя неделю после установки, поскольку ее работа не устроила руководство сети.

Отмечается, что робот зачастую не понимал суть просьбы покупателя. Так, на вопрос о том, где найти пакет молока, он мог ответить фразой "в разделе молочных продуктов" и не пояснить, где именно он находится.

Кроме того, устройство "плохо слышало", не разбирая слова в шумном зале магазина, а также "неуместно шутило".