Перчатку Майкла Джексона продали почти за 65 тысяч долларов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ На онлайн-аукционе ушла с молотка белая перчатка, в которой выступал знаменитый певец Майкл Джексон, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Начальная цена лота лос-анджелесским аукционным домом Нейта Сандерса была определена в 20 тысяч долларов. Всего было восемь ставок. В итоге перчатка была продана за 64,8 тысяч долларов. Сообщается, что более 30 лет назад эту перчатку Джексон подарил художнику Полу Бедарду, который создавал картины по его заказу.

Кстати, Джексон выступал с одной белой перчаткой в 1983 году.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет от сердечного приступа.