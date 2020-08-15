Пентагон создает группу для изучения НЛО

Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) с целью тщательнее изучить природу явления

Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО) с целью тщательнее изучить природу явления.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Пентагона.

О создании такой группы ранее сообщил телеканал CNN.

В документе отмечается, что решение о создании рабочей группы было принято 4 августа.

"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

Отметим, что за прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.