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    Парижский таксист вернул владельцу картину стоимостью 1.5 млн евро

    Речь идет о полотне Лучо Фонтаны из серии Concetto spaziale 1965 года© Le Figaro

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Париже таксист вернул забытую пассажиром картину стоимостью 1,5 млн евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на UPI, ранее стало известно, что арт-дилер оставил в машине работу итальянского художника Лучо Фонтаны. По имеющимся данным, наследник известной семьи галеристов отвлекся на звонок. Пропажу он заметил далеко не сразу.

    Арт-дилер обратился за помощью в полицию. Как рассказали в правоохранительных органах, таксист вернул картину.

    Речь идет о полотне Фонтаны из серии Concetto spaziale 1965 года.

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