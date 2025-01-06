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Папа Франциск впервые назначил женщину главой крупного ведомства Ватикана

Папа Франциск впервые назначил женщину главой крупного ведомства Ватикана Папа Франциск назначил первую женщину, итальянскую монахиню сестру Симону Брамбиллу, префектом департамента, который отвечает за все религиозные ордена Католической Церкви.
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6 января 2025 г. 20:09
Папа Франциск впервые назначил женщину главой крупного ведомства Ватикана

Папа Римский Франциск назначил первую женщину, итальянскую монахиню сестру Симону Брамбиллу, префектом департамента, который отвечает за все религиозные ордена Католической Церкви.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на текст ежедневного бюллетеня Ватикана.

Агентство утверждает, что это назначение является важным шагом в стремлении Папы Франциска предоставить женщинам больше руководящих ролей в управлении Церковью. Хотя женщины уже занимали вторичные позиции в некоторых ведомствах Ватикана, никогда ранее женщина не была назначена префектом дикастерии или конгрегации Курии Святого Престола, центрального руководящего органа Католической Церкви.

Отмечается, что Папа Римский одновременно назначил со-руководителем, или “про-префектом”, салезианца кардинала Анхеля Фернандеса Артиме. Это необходимо теологически, поскольку префект должен иметь возможность совершать мессу и другие таинства, что в настоящее время могут делать только мужчины.

Назначение Брамбиллы стало возможным благодаря реформе основополагающей конституции Святого Престола, введенной в 2022 году, которая позволила мирянам, включая женщин, возглавлять дикастерии и становиться префектами.

Симона Брамбилла - итальянская монахиня и куриальная сановница, член Миссионерского института Девы Марии Утешительницы. Занимала должность секретаря дикастерии по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни с 8 октября 2023.

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