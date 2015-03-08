Пан Ги Мун призвал бороться с дискриминацией и насилием в отношении женщин

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировую общественность покончить с дискриминацией и насилием в отношении женщин, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации, передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Мир должен продемонстрировать единство, реагируя на то, что сторонники воинствующего экстремизма выбирают женщин, девушек и девочек в качестве объектов нападений, - говорится в заявлении. - Нам следует изменить мировоззренческие установки, особенно у мужчин, и превратить самих мужчин в активных проводников перемен".