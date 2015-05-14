Палата представителей США приняла проект о запрете сбора данных

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, запрещающий Агентству национальной безопасности массовый сбор данных о телефонных звонках американцев.

"Акт о свободе США" - такое название получил законопроект - набрал 338 голосов против 88, его поддержали в большинстве депутаты обеих партий. Законопроект в целом принимает предложения президента Барака Обамы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Для вступления в силу законопроект должен быть еще принят сенатом и подписан президентом США. Республиканцы, у которых большинство в сенате, хотят оставить программу в неизменном виде. Администрация США поддерживает законопроект палаты представителей.

Документ позволяет АНБ осуществлять поиск в базе данных звонков, но при определенных ограничениях и контроле. Законопроект стал возможным после того, как существование секретной программы сбора метаданных сотовых телефонов раскрыл бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден.

В нынешнем виде программа собирает все данные о том, между какими номерами осуществляются звонки на территории США, и сравнивает их с базой данных подозреваемых в терроризме. При этом АНБ признало, что не смогло предотвратить какие-либо теракты с помощью программы, хотя и осудило откровения Сноудена как угрожающие национальной безопасности. Американский Союз защиты гражданских свобод опротестовал осуществление программы, заявив, что она противоречит Четвертой поправке к Конституции США, запрещающей необоснованные обыски.