Открыт первый интернет-кинотеатр для незрячих

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В России заработал первый интернет-кинотеатр для незрячих. Основанный на тифлокомментариях интернет-кинотеатр расположен на сайте общественной организации инвалидов по зрению "Свет" и позволяет смотреть фильмы с тифлокомментариями.

Как сообщает Report со ссылкой на cnews.ru, в помещении организации в Москве действует кинозал, где участники сообщества могут смотреть фильмы с таким сопровождением.

"Тифлокомментарии в кино - это дополнительная звуковая дорожка, содержащая закадровое описание видеоряда. Тифлокомментарии составляются по определенным строгим правилам, позволяющим максимально раскрыть происходящее на экране, и озвучиваются профессиональным диктором в паузы между диалогами действующих лиц", - пояснили в "Теплице социальных технологий", выполнившей проект.

По словам разработчиков проекта, онлайн-кинотеатр соответствует уровню ААА - самому высокому стандарту доступности, описанному в руководстве по созданию веб-содержания для людей с различными ограничениями (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Для того чтобы попасть в интернет-кинотеатр, пользователь должен быть в нем зарегистрирован. Регистрацию можно выполнить в организации "Свет" или самостоятельно на сайте. Для этого потребуется указать населенный пункт, социальный статус и указать номер документа, подтверждающего этот статус.

После того как пользователь получит пароль и сможет войти в соответствующий раздел на сайте, он сможет выбирать фильмы для просмотра. Пока в интернет-кинотеатре представлено пять фильмов - "На Дерибасовской хорошая погода", "Настя", "Паспорт", "Поездка в Висбаден" и "Француз".