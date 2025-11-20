От Солнца оторвался гигантский протуберанец

Гигантский протуберанец, превосходящий Землю по размерам в 80 раз, сформировался в ночь на 20 ноября на Солнце и оторвался от него.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"С Солнца улетел "царь-протуберанец". Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего средние размеры, зарегистрировано в ночь на сегодня, 20 ноября, на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что источник процессов на Солнце, которые привели к образованию такой гигантской структуры, находится на обратной стороне и недоступен для наблюдения. Три дня назад примерно оттуда же было выброшено крупное облако плазмы.