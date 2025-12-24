Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат №5 города Баку

    Наука и образование
    • 24 декабря, 2025
    • 22:26
    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат №5 города Баку

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева 24 декабря посетили специальную общеобразовательную школу-интернат №5 города Баку.

    Как сообщает Report, они приняли участие в новогоднем празднике, проходящем в школе.

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева поздравили учеников с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, а также вручили им подарки.

    Гости понаблюдали за выступлениями и танцевально-песенными номерами учащихся школы-интерната.

    Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева пообщались и сфотографировались с детьми.

    Отметим, что школа-интернат для детей с нарушением зрения была построена в 1961 году. В 2006 году образовательное учреждение было капитально отремонтировано и оснащено современным оборудованием при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

