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Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II

Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал переименование острова Аспен в Канберре в честь королевы Елизаветы II, отмечающей в 2022 году 70 лет пребывания на троне.
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2 января 2022 г. 08:02
Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал переименование острова Аспен в Канберре в честь королевы Елизаветы II, отмечающей в 2022 году 70 лет пребывания на троне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает сайт премьера.

"Остров Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре, где находится Национальный карильон, в ходе специального мероприятия в июне 2022 года будет переименован в остров королевы Елизаветы II", - говорится в заявлении.

Он отметил, что семидесятилетний срок правления является огромным достижением.

По его словам, королева всегда испытывала к народу Австралии глубокую привязанность.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya adasına Britaniya Kraliçası II Elizabetin adı veriləcək

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