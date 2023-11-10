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Орбиту МКС подняли на 2,5 километра

Орбиту МКС подняли на 2,5 километра Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 км для запуска грузового корабля "Прогресс МС-25" в декабре 2023 года.
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10 ноября 2023 г. 05:36
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 км для запуска грузового корабля "Прогресс МС-25" в декабре 2023 года.

Как передает Report, об этом госкорпорация "Роскосмос" сообщила в Telegram.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 00:11 по московскому времени (01:11 бакинское время - ред.) и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 905,7 секунды, выдав импульс величиной 1,43 м/с", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,5 км и составила 417,98 км.

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года.

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