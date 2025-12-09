Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа увеличился до 41% с ранних 36%.

    Как передает Report, это следует из опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

    Согласно новому опросу, работу Трампа одобряют 41% респондентов. Среди его однопартийцев, республиканцев, этот показатель составляет 85%.

    Опрос проводился онлайн в течение шести дней до 8 декабря среди 4 434 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет два процентных пункта.

    В конце ноября опрос компании Gallup показал, что рейтинг Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - его поддерживали всего 36% американцев.

