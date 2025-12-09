Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%
Это интересно
- 09 декабря, 2025
- 17:38
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа увеличился до 41% с ранних 36%.
Как передает Report, это следует из опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.
Согласно новому опросу, работу Трампа одобряют 41% респондентов. Среди его однопартийцев, республиканцев, этот показатель составляет 85%.
Опрос проводился онлайн в течение шести дней до 8 декабря среди 4 434 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет два процентных пункта.
В конце ноября опрос компании Gallup показал, что рейтинг Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - его поддерживали всего 36% американцев.
Последние новости
17:38
Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%Это интересно
17:33
Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасностиИКТ
17:28
В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картамиФинансы
17:25
В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
17:21
Фото
Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных ученийАрмия
17:21
В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военныхДругие страны
17:18
Фото
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничестваKультурная политика
17:15
AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиацииИнфраструктура
17:07